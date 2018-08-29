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Украинскую певицу затравили за поздравление на русском
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Украинскую певицу затравили за поздравление на русском 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продюсер Александр Ягольник в своем блоге на «Обозревателе» раскритиковал певицу Ирину Билык за поздравление на русском в День независимости Украины (День Незалежності) и обвинили ее в «российскозависимости» (російськозалежністи).
Ягольник подчеркнул, что для него слова Билык стали «крайне оскорбительными».
«Это сейчас, когда мы воюем в том числе и за возрождение украинской идентичности, когда вопрос языка крайне актуален не только для радикалов и патриотов, но и вообще для любого нормального человека, который не хочет видеть российские танки на Крещатике», — написал продюсер.
Он предположил, что артистка не осознала, как сильно ранила тех, кто помнит и любит ее раннее творчество. Ягольник подчеркнул, что в год столетия украинской государственности она «вдохновенно празднует День Независимости Украины … русским, а не родным, общегосударственным, соловьиным языком предков».
Продюсер добавил, что поздравление на русском языке Билык произнесла в общегосударственном эфире.
«Зачем ей было <…> на всю страну (и для врагов) демонстрировать, что певица-гордость украинского шоу-бизнеса стала показательно росийскозависима? <…> Для ее фанатов 90-х это было как ножом по стеклу. Бесконечный стыд …» — заключил он.
Интернет-пользователи присоединились к критике Ягольника. Они заявили, что Билык «не ведает стыда» и «говорит на языке тех, кто ею пользуется». Кроме того, по мнению комментаторов, она всегда плохо пела и «тупо шутила».
Ирина Билык родилась в Киеве. В основном она пела на украинском, а в июне 2004 года выпустила первый альбом на русском языке «Любовь. Яд». В 2008-м получила звание народной артистки Украины. В 2016 году она вышла замуж за российского продюсера азербайджанского происхождения Аслана Ахмадова.
Комментарии2  Ещё 6 источников 
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