Украинскую певицу затравили за поздравление на русском

Продюсер Александр Ягольник в своем блоге на «Обозревателе» раскритиковал певицу Ирину Билык за поздравление на русском в День независимости Украины (День Незалежності) и обвинили ее в «российскозависимости» (російськозалежністи).

Ягольник подчеркнул, что для него слова Билык стали «крайне оскорбительными».

«Это сейчас, когда мы воюем в том числе и за возрождение украинской идентичности, когда вопрос языка крайне актуален не только для радикалов и патриотов, но и вообще для любого нормального человека, который не хочет видеть российские танки на Крещатике», — написал продюсер.

Он предположил, что артистка не осознала, как сильно ранила тех, кто помнит и любит ее раннее творчество. Ягольник подчеркнул, что в год столетия украинской государственности она «вдохновенно празднует День Независимости Украины … русским, а не родным, общегосударственным, соловьиным языком предков».

Продюсер добавил, что поздравление на русском языке Билык произнесла в общегосударственном эфире.

«Зачем ей было <…> на всю страну (и для врагов) демонстрировать, что певица-гордость украинского шоу-бизнеса стала показательно росийскозависима? <…> Для ее фанатов 90-х это было как ножом по стеклу. Бесконечный стыд …» — заключил он.

Интернет-пользователи присоединились к критике Ягольника. Они заявили, что Билык «не ведает стыда» и «говорит на языке тех, кто ею пользуется». Кроме того, по мнению комментаторов, она всегда плохо пела и «тупо шутила».