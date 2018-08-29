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Трамп свалил вину на Китай вместо России
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Трамп свалил вину на Китай вместо России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп считает, что почту бывшего госсекретаря и его соперницы на пост главы государства Хиллари Клинтон взломали хакеры из Китая, а не России. Об этом он написал на своей странице в Twitter в среду, 29 августа.
«Письма Хиллари Клинтон, во многих из который была секретная информация, были взломаны Китаем. Следующий шаг хорошо бы сделать ФБР и Минюсту», — сообщил он.
По мнению Трампа, в противном случае «после всех промахов» авторитет ведомств будет навсегда подорван.
Среди ошибок он перечислил Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки и «досье Трампа». В их число попали также люди, занимавшиеся расследованием связей кампании республиканца с Россией. В частности, президент указал на бывшего директора ФБР Джеймса Коми, экс-заместителя директора ведомства Эндрю Маккейба и агента Питера Стрзока, который планировал помешать избранию Трампа.
Как отмечает Reuters, доказательств своих слов глава государства не предоставил.
Большинство американских СМИ обвиняют Трампа в связях с Москвой, которая якобы помогла ему выиграть президентскую гонку. Россию же неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже опубликованную в сети, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва подобные обвинения отрицает.
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