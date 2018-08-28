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Киев отверг обвинения в занижении потерь в Донбассе
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Киев отверг обвинения в занижении потерь в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Поблизу лінії розмежування
Министерство обороны Украины не занижает боевые потери в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе, заявил официальный представитель ведомства Дмитрий Гуцуляк во вторник на брифинге.
По его словам, СМИ уже не первый раз публикуют обвинения в адрес Минобороны Украины, Генерального штаба ВС Украины, штаба Операции объединенных сил о якобы занижения количества боевых потерь в районах проведения операции. При этом, по его словам, отдельные СМИ ссылаются на недостоверные и сомнительные источники.
"Официально заявляем, что оборонное ведомство никоим образом не занижает реальные боевые потери и ежедневно информирует об этом общественность и представителей СМИ во время информационных мероприятий. Жизнь и здоровье каждого украинского военнослужащего — самое ценное для каждого командира", — приводит слова Гуцуляка Минобороны Украины на своем сайте.
Ранее в ДНР неоднократно обвиняли Киев в занижении числа потерь в Донбассе.
Еще в мае министр обороны Украины Степан Полторак приводил последние данные о потерях в Донбассе — с начала проведения военной операции в регионе подразделения ВСУ потеряли 3332 человека.
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