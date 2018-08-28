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Иран предупредили о военном вторжении
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Иран предупредили о возможном военном вторжении 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Jon Gambrell / AP
Саудовская Аравия нанесет удар по Ирану в случае, если тот заблокирует Ормузский пролив. Такое заявление сделал саудовский министр энергетики Ибрагим аль Муханна, передает Al Arabiya.
По его словам, у Тегерана нет полномочий закрывать стратегически важный Ормузский пролив, северное побережье которого принадлежит иранцам, а южное — Объединенным Арабским Эмиратам и Оману. Если же Иран решит его заблокировать, то Совет Безопасности ООН санкционирует военное вмешательство, утверждает аль Муханна. Он также добавил, что санкции против Тегерана вряд ли будут прекращены.
27 августа телеканал Press TV передавал слова генерала иранских ВМС Алиреза Тангсири о том, что Тегеран полностью контролирует Персидский залив и Ормузский пролив и готов защищать свои воды. Кроме того, в сообщении говорилось о контроле над Оманским заливом.
«У нас есть послание для наших соседей-мусульман. Мы не раз заявляли, что готовы протянуть вам братскую руку и верим, что Персидский залив — наш дом, в котором мы может обеспечить безопасность», — заявил Тангсири.
Генеральный секретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил в Twitter, что Иран не имеет права устанавливать свой контроль над Ормузским проливом, который относится к международным водам.
27 августа сообщалось, что Иран и Сирия решили совместно обороняться от врагов и сотрудничать в военной сфере. В Тегеране отметили, что страны никому не позволят вредить их дружественным отношениям.
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