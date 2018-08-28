России готовят неприятный сюрприз

Украинская делегация на сентябрьском заседании Генеральной ассамблеи ООН представит ряд антироссийских инициатив, заявил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко.
По его словам, он не может раскрыть содержание этих инициатив, поскольку «северный сосед только этого и ждёт».
«Их (россиян. — RT) ждёт несколько очень неприятных сюрпризов — и по Крыму, и по Донбассу, и вопрос милитаризации Крыма. Когда вы это услышите, будете приятно удивлены», — цитирует Ельченко Gazeta.ua.
Как отмечается, открытие 73-й сессии ГА ООН запланировано на 18 сентября. Украинскую делегацию возглавит президент страны Пётр Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессии Генассамблеи.