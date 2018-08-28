России готовят неприятный сюрприз

Постпред Украины при ООН анонсировал «неприятные сюрпризы» для России

По его словам, он не может раскрыть содержание этих инициатив, поскольку «северный сосед только этого и ждёт».

«Их (россиян. — RT) ждёт несколько очень неприятных сюрпризов — и по Крыму, и по Донбассу, и вопрос милитаризации Крыма. Когда вы это услышите, будете приятно удивлены», — цитирует Ельченко Gazeta.ua.

Как отмечается, открытие 73-й сессии ГА ООН запланировано на 18 сентября. Украинскую делегацию возглавит президент страны Пётр Порошенко

Ранее Порошенко заявил, что поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессии Генассамблеи.