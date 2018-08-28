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Украина закрыла свое представительство при СНГ
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Украина закрыла свое представительство при СНГ 

BFM.RU 1 час назад
Фото: МПА СНГ
Представительство Украины при уставных органах Содружества Независимых Государств было закрыто в августе, заявил председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает «Интерфакс».
«Мы с сожалением констатируем, что в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества», — сказал Лебедев журналистам во вторник в Минске.
Лебедев отметил, что Украине будет направлено приглашение для участия в заседании совета глав правительств СНГ, которое пройдет в Астане 2 ноября. Он подчеркнул, что «Украина не вышла из состава Содружества, она де-юре остается государством-участником, поэтому мы все документы ей направляем и приглашения».
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