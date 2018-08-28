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«Ты выйдешь, я тебе расскажу»
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Появилось видео, как Порошенко грубит журналисту 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Sergei Supinsky
Украинский журналист Иван Казора на своей странице в Facebook разместил видео, на котором он пытался взять комментарий у Петра Порошенко по поводу его предвыборных обещаний.
По словам Казоры, президент обещал выделить деньги из личного благотворительного фонда на реконструкцию Соборной площади Николаева, взыскать из государственного бюджета 10-15 миллионов гривен на ремонт Центрального стадиона Николаева, а также решить вопрос с ремонтом трасс государственного значения, которые проходят через город Николаев.
Однако, услышав этот вопрос, президент резко хватает микрофон, закрывает его и что-то говорит. Затем охрана отгораживает журналиста от президента.
"Петр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке — так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: "Ты выйдешь, я тебе расскажу", — пишет Казора.
Помимо этого, журналист сравнил с "верным вассалом" руководителя администрации Николаевской области.
"К нам подошел глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и, как верный вассал Петра Порошенко и как будто не губернатор вовсе, а обычный охранник, оттолкнул меня от Петра Алексеевича", — добавил Казора.
Журналист также признался, что мог ожидать такую реакцию на обычный вопрос от кого угодно, но не от главы государства.
"А мы еще чего-то хотим от местных депутатов, чиновников, полицейских", —недоумевает Казора.
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