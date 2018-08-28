Порошенко опозорился перед народом

Украинский президент Петр Порошенко вновь попал в центр скандала. Когда журналист задал ему вопрос о предвыборных обещаниях, лидер Незалежной нахамил корреспонденту, после чего сразу спрятался за охраной.
Украинский журналист Иван Казора опубликовал в Сети видео, на котором ему хамит президент Петр Порошенко. Корреспондент рассказал, что таким образом лидер Незалежной отреагировал на его вопрос о предвыборном обещании, передает Пятый канал.
На опубликованных кадрах видно, что, услышав неудобный вопрос, Порошенко резко хватает микрофон и что-то мямлит. Затем его охрана отгораживает журналиста от президента, пишет Ura.ru.
Примечательно, что Порошенко опустил микрофон таким образом, чтобы не было слышно, что он мне говорит, сообщает Russia Today. Тем не менее, Казора процитировал слова украинского лидера в свой адрес. А сказал Порошенко следующее: "Ты выйдешь, я тебе расскажу", — поведал специалист.