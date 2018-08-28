Поджавший хвост Порошенко опозорился перед народом

Украинский президент Петр Порошенко вновь попал в центр скандала. Когда журналист задал ему вопрос о предвыборных обещаниях, лидер Незалежной нахамил корреспонденту, после чего сразу спрятался за охраной.

Украинский журналист Иван Казора опубликовал в Сети видео, на котором ему хамит президент Петр Порошенко. Корреспондент рассказал, что таким образом лидер Незалежной отреагировал на его вопрос о предвыборном обещании, передает Пятый канал.

На опубликованных кадрах видно, что, услышав неудобный вопрос, Порошенко резко хватает микрофон и что-то мямлит. Затем его охрана отгораживает журналиста от президента, пишет Ura.ru.