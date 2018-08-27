Опубликовано прощальное обращение Маккейна

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NBC: Маккейн раскритиковал Трампа в прощальном обращении 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Reuters
Сенатор-республиканец Джон Маккейн в своем прощальном обращении к жителям США раскритиковал президента страны Дональда Трампа, но при этом не назвал его имени. Об этом сообщает телеканал NBC News.
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Обращение сенатора зачитал в прямом эфире телеканала представитель Маккейна.
«Мы ослабляем наше величие, когда путаем патриотизм с фракционной враждой, которая сеет рознь, ненависть и насилие по всему миру. Мы ослабляем его, когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы обрушивать их», — говорится в обращении сенатора.
В NBC отметили, что, хотя имя Трампа в обращении ни разу не называется, именно он является главным инициатором строительства стены на границе с Мексикой.
Также в обращении Маккейна говорится, что в Соединенных Штатах идут напряженные публичные дебаты, которые только укрепят общество, если каждый участник дискуссии будет уважать своего оппонента.
«Мы [американцы] никогда не сдадимся. Мы никогда не прячемся от истории. Мы делаем историю», — заключил Маккейн в посмертном обращении.
Ранее сообщалось, что на Украине предложили назвать улицу Киева в честь Маккейна.
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