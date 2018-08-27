Опубликовано прощальное обращение Маккейна

NBC: Маккейн раскритиковал Трампа в прощальном обращении

Сенатор-республиканец Джон Маккейн в своем прощальном обращении к жителям США раскритиковал президента страны Дональда Трампа, но при этом не назвал его имени. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Обращение сенатора зачитал в прямом эфире телеканала представитель Маккейна.

«Мы ослабляем наше величие, когда путаем патриотизм с фракционной враждой, которая сеет рознь, ненависть и насилие по всему миру. Мы ослабляем его, когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы обрушивать их», — говорится в обращении сенатора.

В NBC отметили, что, хотя имя Трампа в обращении ни разу не называется, именно он является главным инициатором строительства стены на границе с Мексикой.

Также в обращении Маккейна говорится, что в Соединенных Штатах идут напряженные публичные дебаты, которые только укрепят общество, если каждый участник дискуссии будет уважать своего оппонента.

«Мы [американцы] никогда не сдадимся. Мы никогда не прячемся от истории. Мы делаем историю», — заключил Маккейн в посмертном обращении.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили назвать улицу Киева в честь Маккейна.