Назначен новый посол Грузии в Азербайджане

Действующий посол Грузии в Азербайджане Теимураза Шарашенидзе возглавлял дипломатическую миссию в Баку с февраля 2011 года. Он оставил пост в рамках плановой ротации.

Патардзе покинул должность председателя правительства Аджарской АР в начале июля. У него большой послужной список. К примеру, в 1996-2000 годах он был инспектором департамента криминальной полиции при министерстве внутренних дел автономной республики.

В 2000 году Патарадзе перешел в консульский департамент МВД Грузии, а в 2004 году отправился на дипломатическую службу в Россию . До 2007 года Патарадзе был вторым секретарем посольства Грузии в РФ, а после стал советником.

После разрыва дипломатических отношений, до 2009 года Патарадзе был консулом в Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.

Из России Патарадзе отправился в Грецию , где в 2009-2010 годы проработал генеральным консулом Грузии в Салониках

В 2011-2012 годы Патарадзе был генеральным консулом Грузии в Турции , а с 2012 года по 1 марта 2013 года — чрезвычайным и полномочным послом в стране.