Назначен новый посол Грузии в Азербайджане 

БАКУ, 27 авг — Sputnik. Новым чрезвычайным и уполномоченным послом Грузии в Азербайджане станет экс-глава правительства Аджарской автономной республики Зураб Патарадзе. Соответствующее распоряжение подписал президент Грузии Георгий Маргвелашвили, пишет Sputnik Грузия.
Действующий посол Грузии в Азербайджане Теимураза Шарашенидзе возглавлял дипломатическую миссию в Баку с февраля 2011 года. Он оставил пост в рамках плановой ротации.
Патардзе покинул должность председателя правительства Аджарской АР в начале июля. У него большой послужной список. К примеру, в 1996-2000 годах он был инспектором департамента криминальной полиции при министерстве внутренних дел автономной республики.
В 2000 году Патарадзе перешел в консульский департамент МВД Грузии, а в 2004 году отправился на дипломатическую службу в Россию. До 2007 года Патарадзе был вторым секретарем посольства Грузии в РФ, а после стал советником.
После разрыва дипломатических отношений, до 2009 года Патарадзе был консулом в Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.
Из России Патарадзе отправился в Грецию, где в 2009-2010 годы проработал генеральным консулом Грузии в Салониках.
В 2011-2012 годы Патарадзе был генеральным консулом Грузии в Турции, а с 2012 года по 1 марта 2013 года — чрезвычайным и полномочным послом в стране.
Перед тем как стать председателем правительства Аджарии, с 2013 по 2016 год Патарадзе занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Казахстане.