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Назван единственный страх Лукашенко
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Назван единственный страх Лукашенко 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Vasily Fedosenko / Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» о своем единственном страхе. Расшифровка беседы главы государства с корреспондентом канала опубликовала пресс-служба Лукашенко.
Белорусский президент отметил, что ознакомился с предоставленным ему обзором публикаций в средствах массовой информации, где обнаружил «разные толкования на тему страхов, ужасов для Лукашенко в будущем и так далее».
«Во-первых, мне уже ничего не страшно. Я человек, прошедший через многие страхи. Но есть один страх, если его можно страхом назвать, — экономика», — уточнил Лукашенко.
«Если будет у нас развиваться нормально экономика, будут более-менее нормально жить наши люди, ну хотя бы как сейчас, никаких страхов для белорусов быть не может. Не существует таких страхов. Ни внешняя агрессия, ни что нас кто-то поработит, захватит, что нас кто-то подчинит, растворит… Никаких больше страхов нет, кроме экономики», — добавил белорусский лидер.
По данным Национального статистического комитета Белоруссии, средняя зарплата работников в стране в июле 2018 года составила 973 рубля 80 копеек (более 31 тысячи 760 рублей; или чуть более 473 долларов США).
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