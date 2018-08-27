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Европа отказалась быть вассалом США
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Европа отказалась быть вассалом США 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Евросоюз заявил о том, что будет вести независимую от США политику. Как передает Bloomberg, Германия и Франция сейчас разрабатывают финансовый механизм, который позволит выделять финансирования на различные международные проекты вопреки введенным американским санкциям.
«Совместно с Германией мы решили разработать независимый европейский или франко-германский финансовый инструмент, который позволит нам не оказаться побочными жертвами экстратерриториальных санкций, веденных США. Я хочу, чтобы Европа была независимым континентом, а не вассальной территорией. А это означает наличие полностью независимых финансовых инструментов, которых сейчас нет», — заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр.
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас также заявил, что ЕС работает над тем, чтобы защитить экономические связи с Ираном и сохранить каналы платежей. Также он подтвердил, что международные платежные системы, такие как SWIFT, планируется сделать более независимыми от США.
Подобные заявления были сделаны в ответ на возобновление США санкций против Ирана. Ряд европейских компаний, включая Daimler AG и Total SA, уже приостановили свою деятельность или отказались от инвестиционных планов. При этом Франция, Германия и их партнеры из Европейского союза настаивают на дальнейшем сотрудничестве с Ираном.
Санкции против Ирана были возобновлены США в августе этого года. Помимо ряда торговых ограничений, они содержат запрет выпускать суверенные еврооблигации и проводить значительные транзакции в местной валюте — риалах — с использованием зарубежных счетов.
Все эти запреты уже действовали ранее, но были приостановлены в 2015 году в рамках договоренности по ядерной сделке между Тегераном и шестью странами-посредниками: США, Россией, Китаем, Францией, Германией и Великобританией. В мае 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из сделки в одностороннем порядке. Больше никто из участников сделки его не поддержал.
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