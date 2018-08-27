Европа отказалась быть вассалом США

Евросоюз заявил о том, что будет вести независимую от США политику. Как передает Bloomberg, Германия Франция сейчас разрабатывают финансовый механизм, который позволит выделять финансирования на различные международные проекты вопреки введенным американским санкциям.

«Совместно с Германией мы решили разработать независимый европейский или франко-германский финансовый инструмент, который позволит нам не оказаться побочными жертвами экстратерриториальных санкций, веденных США. Я хочу, чтобы Европа была независимым континентом, а не вассальной территорией. А это означает наличие полностью независимых финансовых инструментов, которых сейчас нет», — заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас также заявил, что ЕС работает над тем, чтобы защитить экономические связи с Ираном и сохранить каналы платежей. Также он подтвердил, что международные платежные системы, такие как SWIFT, планируется сделать более независимыми от США.

Подобные заявления были сделаны в ответ на возобновление США санкций против Ирана. Ряд европейских компаний, включая Daimler AG и Total SA , уже приостановили свою деятельность или отказались от инвестиционных планов. При этом Франция, Германия и их партнеры из Европейского союза настаивают на дальнейшем сотрудничестве с Ираном.

Санкции против Ирана были возобновлены США в августе этого года. Помимо ряда торговых ограничений, они содержат запрет выпускать суверенные еврооблигации и проводить значительные транзакции в местной валюте — риалах — с использованием зарубежных счетов.