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В Германии вновь построят Берлинскую стену
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В Германии вновь построят Берлинскую стену 

Национальная Служба Новостей 50 минут назад
Фото: nsn.fm
В центре немецкой столицы вновь возведут Берлинскую стену. Однако она будет лишь копией того сооружения, которое разделяло ФРГ и ГДР с 1961 по 1989 год. Как сообщают «Известия», проект, организованный группой художников, стартует в середине. Возведённый арт-объект можно будет посетить в течение четырёх недель.
По замыслу создателей, посетители зоны, обнесённой Берлинской стеной, смогут оказаться в «другой стране» и понять, что значит утратить чувство свободы. Для полного погружения в предлагаемые обстоятельства посетителям придется поменять свои современные смартфоны на телефоны с индивидуальными экскурсионными маршрутами. Они будут включать просмотр документальных фильмов, а также посещение специальных тематических выставок.
Стоимость одного входного билета составит €15. Организаторы выставки рассчитывают, что в день её будут посещать до трёх тысяч человек.
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