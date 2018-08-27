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Полиция разогнала протестующих в Кишиневе
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Полиция разогнала протестующих в центре Кишинева 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik / Мирослав Ротарь
Молдавская полиция утром в понедельник разогнала протестующих, которые всю ночь провели возле памятника Штефана чел Маре в центре Кишинева, там запланированы мероприятия властей в честь Дня независимости республики, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторами акции протеста в Кишиневе выступили партия "Платформа "Достоинство и Правда" (PDA), партия "Действие и солидарность" (PAS) и Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ). В митинге приняли участие более 6,5 тысяч человек, часть из них осталась ночевать в центре Кишинева. В резолюции, принятой в воскресенье, протестующие высказали основные требования: отставка премьера Павла Филипа, признание выборов мэра Кишинева, аннулирование закона о налоговой амнистии, прекращение политического признания оппозиции, продолжение расследования кражи миллиарда евро из банков страны и привлечение к ответственности всех виновных.
По словам участников акции протеста, полиция около половины седьмого утра появилась возле памятника Штефана чел Маре, чтобы освободить территорию для мероприятий официальных лиц по случаю отмечаемого в стране 27 августа Дня независимости.
"Полиция напала на мирных протестующих, чтобы освободить место для президента Игоря Додона и премьера Павла Филипа. Мы ждем всех здесь, чтобы сказать, что мы о них думаем", — заявила лидер PAS Майя Санду.
Площадь Великого национального собрания и памятник Штефана чел Маре окружены кордонами полиции. К 9.30 (совпадает с мск) здесь должны появиться представители власти, чтобы провести церемонию возложения цветов.
Протестующие собираются за пределами площади. Люди кричат "Долой Жиздана", выступая против министра внутренних дел Александра Жиздана, которому подчиняется полицией. Участники протеста считают недемократичным, что им не дают возможности принять участие в мероприятии и первыми возложить цветы.
Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены требования народа.
Ранее сторонники Нэстасе заявляли, что намерены продолжать акции протеста до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.
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