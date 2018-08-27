Пригласившая на свадьбу Путина упала в обморок

Глава МИД Австрии упала в обморок во время Европейского форума

Австрии Глава МИД Карин Кнайсль почувствовала "небольшой приступ слабости" во время Европейского форума в альпийском городе Альпбах, пишет издание Kronen Zeitung.

Как рассказал представитель австрийского МИД Томас Шнелль, Кнайсль почувствовала слабость во время беседы на полях мероприятия в воскресенье днем. По словам очевидцев, она даже ненадолго упала в обморок. Медики быстро оказали министру помощь.

"Министр отдыхает в своем номере в отеле и уже поправляется", — добавил Шнелль.

Как пишет издание Presse, уже в понедельник Кнайсль присутствовала на дискуссионном мероприятии форума. Газета напоминает, что всего чуть больше недели назад состоялась свадьба Кнайсль, на которой в качестве гостя присутствовал российский президент Владимир Путин , и что вслед за этим последовал "марафон интервью" с министром.

Свадебное торжество состоялось 18 августа. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком, станцевать с министром, вручить подарки молодоженам — картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар, оставить свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха.