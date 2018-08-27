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Сооснователь Pink Floyd предостерег Запад от войны с РФ
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Сооснователь Pink Floyd предостерег Запад от войны с русскими 

Ридус 1 час назад
Британский рок-музыкант, сооснователь и один из лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс в преддверии своего концерта в Москве дал интервью российским СМИ, в котором поднял тему обострения международных отношений.
«Мир балансирует на грани полного исчезновения, которое может случиться в том числе из-за нынешней борьбы с русскими. Мы так много раз стояли на пороге апокалипсиса начиная с 1945 года. Это просто безумие, что простые люди со всего мира не могут собраться вместе и потребовать уничтожения всех запасов ядерного оружия, в том числе и в Израиле», — заявил Уотерс газете «Известия».
Ранее музыкант заявлял о недоверии политике ведущих держав Запада по отношению к Сирии и России, обвиняя их в злоупотреблении военной силой. Оказалось, что Уотерс внимательно следит за сирийским вооруженным конфликтам, и не одобряет ни деятельность организации «Белые каски», ни удары международной коалиции во главе с США по Сирии под предлогом применения химического оружия.
«Это всё фальсификация и мы, граждане США, Франции и Великобритании, должны требовать, чтобы наши правительства не бомбили иностранное государство из-за чего-то, в чем они даже не разобрались. Это просто эпизод пропагандистской войны, которая пытается демонизировать Путина, Асада, Иран и так далее», — подчеркнул он.
Того же мнения музыкант придерживается и по поводу расследования «дела Скрипалей».
«Что атака на Скрипалей — это чушь, понятно даже человеку с одним полушарием. Но у многих отсутствует даже одно полушарие, и поэтому они верят в этот абсурд! Я бы хотел всему миру заявить: «Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 миллионов своих граждан! И вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали? О чем вы вообще говорите?» То же самое можно сказать и по поводу Украины», — добавил Роджер Уотерс.
Напомним, 27 августа вступили в силу новые антироссийские санкции со стороны США, поводом для этого послужили подозрения в использовании Россией химоружия в британском Солсбери против Сергея и Юлии Скрипаль.
Как сообщал «Ридус», 4 марта 2018 года на скамейке в Солсбери были найдены без сознанияэкс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что они пострадали от яда «Новичок», который был разработан в СССР в 70-х годах, и возлагает ответственность за атаку на Россию, однако следствие по этому делу не завершено и никаких доказательств международной общественности предъявлено не было.
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