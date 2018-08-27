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Украина заподозрила Россию в провокации бунтов
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Украина заподозрила Россию в провокации бунтов
Украина заподозрила Россию в провокации бунтов

На Украине заподозрили Россию в провокации бунтов 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия провоцирует бунты среди украинцев, заявил местному каналу «Эспрессо TV» бывший командующий Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук.
По словам вице-адмирала, возглавлявшего украинские ВМС в 2014-2016 годах, то, что Россия делает в Азовском море, а именно сеет «хаос», призвано способствовать реализации «Проекта Новороссия».
Гайдук напомнил, что в Бердянском и Мариупольском морпортах работают около пяти тысяч человек, которые вследствие «экономического давления» России могут остаться без работы и инициировать социальные бунты.
Вице-адмирал призвал вообразить, что будет, если к востоку от Мариуполя приморская группировка ВМС Украины будет ежедневно сталкиваться в боях с противником, а к западу, а также в самом городе — с бунтующим населением.
«На это делает ставку Россия», — считает Гайдук.
Кроме того, он полагает, что действия России в Азовском море спровоцируют бунты и среди металлургов, так как большая часть грузов, которые переваливаются через порты, принадлежат металлургической отрасли.
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