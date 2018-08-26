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Порошенко посоветовали не заниматься мелким шантажом РФ
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Порошенко посоветовали не заниматься мелким шантажом России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: AP Photo
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Москва якобы возместит Киеву убытки по газовым контрактам.
Гривач заявил RT, что украинские власти достаточно давно делят шкуру неубитого медведя.
«Хотя решение Стокгольмского арбитража было, но сам процесс все еще продолжается. Есть и апелляции, и процесс по расторжению контрактов», — напомнил он.
Эксперт отметил, что вместо конструктивных переговоров о продлении жизни своей газотранспортной системы, сохранении роли транзитера на долгосрочную перспективу Украина занимается мелким шантажом.
Гривач добавил, что разговоры о «газовой удавке» России не соответствуют действительности. По его словам, Киев сам поставил Украину на колени. Эксперт отметил, что с 2014 года цены на газ для жителей страны были повышены в 10 раз, а сейчас они с большим трудом пытаются избежать очередного повышения, в результате которого цены для населения вырастут еще на 50-80%. «А это требование МВФ в качестве обязательного для продолжения программы кредитования», — напомнил эксперт.
Ранее в воскресенье Порошенко заявил, что на этой неделе исполнилась одна тысяча дней «без российского газа». Он также пообещал, что «россияне заплатят Украине убытки в 4,6 млрд долларов». Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских назвал заявление украинского президента «патриотическими лозунгами», за которыми ничего не стоит.
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