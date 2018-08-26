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Ирландия примет мигрантов с корабля Diciotti
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Ирландия примет около 20 мигрантов с корабля Diciotti 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Markus Schreiber
Ирландия примет около 20 мигрантов с корабля Diciotti, который в воскресенье причалил в сицилийском порту Катания, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщается, Ирландия примет часть пассажиров Diciotti в рамках соглашения с Италией, о котором глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини объявил в субботу. Албания также готова принять около 20 человек.
Моряки Diciotti еще 15 августа подняли на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие в мальтийских территориальных водах Средиземного моря. Однако Маттео Салвини не дал разрешения на их высадку на берег и потребовал, чтобы решение данной проблемы было найдено на европейском уровне с использованием практики распределения мигрантов между странами ЕС.
В среду итальянские власти по гуманитарным соображениям разрешили высадить на берег 27 несопровождаемых несовершеннолетних беженцев. В субботу вечером сотрудники медицинской службы сицилийского порта Катания сняли с Diciotti и отправили в местную больницу 13 африканцев, которым требовалась неотложная врачебная помощь.
В субботу вечером Салвини сообщил, что оставшиеся на борту 137 мигрантов в ближайшие часы сойдут на берег. Он уточнил, что их согласилась принять Албания и Ирландия, но большую часть беженцев решила взять на попечение Итальянская епископская конференция. Салвини также заявил, что следующий корабль, который доставит мигрантов к берегам Италии, будет вынужден вернуться обратно.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Новое правительство Италии объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач.
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