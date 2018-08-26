Ирландия примет мигрантов с корабля Diciotti

Ирландия примет около 20 мигрантов с корабля Diciotti

Как сообщается, Ирландия примет часть пассажиров Diciotti в рамках соглашения с Италией , о котором глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини объявил в субботу. Албания также готова принять около 20 человек.

Моряки Diciotti еще 15 августа подняли на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие в мальтийских территориальных водах Средиземного моря. Однако Маттео Салвини не дал разрешения на их высадку на берег и потребовал, чтобы решение данной проблемы было найдено на европейском уровне с использованием практики распределения мигрантов между странами ЕС

В среду итальянские власти по гуманитарным соображениям разрешили высадить на берег 27 несопровождаемых несовершеннолетних беженцев. В субботу вечером сотрудники медицинской службы сицилийского порта Катания сняли с Diciotti и отправили в местную больницу 13 африканцев, которым требовалась неотложная врачебная помощь.

В субботу вечером Салвини сообщил, что оставшиеся на борту 137 мигрантов в ближайшие часы сойдут на берег. Он уточнил, что их согласилась принять Албания и Ирландия, но большую часть беженцев решила взять на попечение Итальянская епископская конференция. Салвини также заявил, что следующий корабль, который доставит мигрантов к берегам Италии, будет вынужден вернуться обратно.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Новое правительство Италии объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач.