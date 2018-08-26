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Ополченцы ЛНР назвали лучшее оружие против ВСУ
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Ополченцы ЛНР назвали лучшее оружие против ВСУ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чаще всего украинские силовики гибнут не от пуль ополченцев, а от подрыва на собственных минах у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Основной причиной гибели бойцов являются подрывы на собственных минных заграждениях, неосторожное обращение с оружием и внутренние конфликты», — сказал Марочко.
По его словам, командиры отрядов ВСУ скрывают небоевые потери от высшего руководства. По данным милиции ЛНР, в больницы города Лисичанска поступили 50 раненых украинских военных и 20 тел погибших.
В минувший четверг Марочко сообщил, что украинские силовики понесли потери во время попытки штурма позиций ЛНР в районе села Желобок. Отмечалось, что трое бойцов ВСУ погибли, еще четверо военных получили ранения различной степени тяжести.
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