Ополченцы ЛНР назвали лучшее оружие против ВСУ

Чаще всего украинские силовики гибнут не от пуль ополченцев, а от подрыва на собственных минах у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко

«Основной причиной гибели бойцов являются подрывы на собственных минных заграждениях, неосторожное обращение с оружием и внутренние конфликты», — сказал Марочко.

По его словам, командиры отрядов ВСУ скрывают небоевые потери от высшего руководства. По данным милиции ЛНР, в больницы города Лисичанска поступили 50 раненых украинских военных и 20 тел погибших.

В минувший четверг Марочко сообщил, что украинские силовики понесли потери во время попытки штурма позиций ЛНР в районе села Желобок. Отмечалось, что трое бойцов ВСУ погибли, еще четверо военных получили ранения различной степени тяжести.