Умер Нил Саймон

Американский драматург и сценарист Нил Саймон скончался в возрасте 91 года. По словам драматурга Билла Эванса, давнего друга Саймона, он умер от осложнений пневмонии в Нью-йоркской больнице, сообщает Fox News

Во второй половине XX века Саймон был самым успешным и богатым драматургом американского театра, он часто описывал проблемы и страхи среднего класса. Саймон учился в Нью-Йоркском университете и Университете Колорадо. После службы в армии в 1945-46 годах он начал писать со своим братом для радио в 1948 году, а затем скетчи к развлекательной телепрограмме «Ваше лучшее шоу», работая вместе с Вуди Алленом, Мелом Бруксом и другими. Всего Саймон написал более 30 пьес и номинировался на 17 номинаций «Тони», премии, ежегодно присуждаемой за достижения в области американского театра, с тремя победами.

Многие пьесы драматурга были экранизированы. За пьесу «Затерявшиеся в Йонкерсе» он получил Пулитцеровскую премию и «Тони». А сценарий к фильму «До свидания, дорогая» был удостоен «Золотого глобуса».