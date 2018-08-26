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Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
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Меркель перепутала Азербайджан с Арменией 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
На официальной странице канцлера Германии Ангелы Меркель в Instagram появилась панорама города, озаглавленная «Доброе утро из Азербайджана», однако на видео оказался запечатлен Ереван.
Ошибку, по всей видимости, допустили сотрудники пресс-службы канцлера Германии. На опубликованном видео видно не только улицы армянской столицы, но и гору Арарат, передает Sputnik.
В пятницу Меркель побывала в Армении, где заявила, что Германия готова взять ответственность в процессе урегулирования карабахского конфликта. А в субботу глава немецкого правительства провела переговоры в Азербайджане.
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