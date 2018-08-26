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Кандидат в президенты Грузии пообещал сделать Сухум столицей своей страны
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Кандидат в президенты Грузии пообещал сделать Сухум столицей своей страны 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Лидер грузинских лейбористов, экс-депутат и кандидат на пост президента на предстоящих в октябре выборах Шалва Нателашвили в воскресенье заявил, что в случае победы на них объявит Сухум столицей Грузии, а Цхинвал — парламентским городом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В связи с десятилетием признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии Шалва Нателашвили пообещал, став президентом, сделать «главной мировой темой проблему оккупации Грузии».
Он также пообещал вернуть грузинских солдат к «оккупационной линии», как называют в Тбилиси границы с Абхазией и Южной Осетии, чтобы те «защищали безопасность граждан».
Всех военных и дипломатов, ныне несущих службу в Абхазии и Южной Осетии, он пообещал объявить в розыск через Интерпол.
Выборы президента Грузии, который будет иметь номинальные полномочия, пройдут 28 октября. Кроме Нателашвили, за этот пост будут бороться бывшие председатели парламентов Нино Бурджанадзе и Давид Бакрадзе, экс-главы внешнеполитических ведомств Саломэ Зурабишвили и Григол Вашадзе и другие известные политики, в том числе Зураб Джапаридзе из партии «Гирча» («Шишка»), который добился легализации курения марихуаны в Грузии.
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