Кандидат в президенты Грузии пообещал сделать Сухум столицей своей страны

Тбилиси. Лидер грузинских лейбористов, экс-депутат и кандидат на пост президента на предстоящих в октябре выборах Шалва Нателашвили в воскресенье заявил, что в случае победы на них объявит Сухум столицей Грузии , а Цхинвал — парламентским городом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД

Он также пообещал вернуть грузинских солдат к «оккупационной линии», как называют в Тбилиси границы с Абхазией и Южной Осетии, чтобы те «защищали безопасность граждан».