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Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Донецком
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Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Донецком 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В своем очередном послании к гражданам, украинский президент заявил, что будет бороться за «возвращение дончан на Украину».
Украинский флаг вскоре снова будет развеваться над Донецком, уверен Петр Порошенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Президент Украины в своем посте назвал Донецк «временно оккупированной территорией» и пообещал бороться за «возвращение дончан на Украину».
«Скоро наш флаг снова будет развеваться в украинском Донецке!», — заключил он.
Донецк в настоящее время контролируют представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Киев независимость ДНР не признает, называя ополчение сепаратистами и боевиками.
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