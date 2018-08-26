Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Донецком

В своем очередном послании к гражданам, украинский президент заявил, что будет бороться за «возвращение дончан на Украину ».

Украинский флаг вскоре снова будет развеваться над Донецком , уверен Петр Порошенко . Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Президент Украины в своем посте назвал Донецк «временно оккупированной территорией» и пообещал бороться за «возвращение дончан на Украину».

«Скоро наш флаг снова будет развеваться в украинском Донецке!», — заключил он.

Донецк в настоящее время контролируют представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Киев независимость ДНР не признает, называя ополчение сепаратистами и боевиками.