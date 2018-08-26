НАТО предрекли распад через четыре года

В интервью одному из сербских СМИ, в ответ на вопрос, какой курс в отношении альяса он изберет, если его выберут сербским членом президиума Боснии, Додик ответил: «За четыре года НАТО распадется. Какое там НАТО!».

В этом же интервью, пишет «РГ», Додик подчеркнул, что Россия остается другом всех народов Боснии и Герцеговины.

«Россия уважает наши позиции. Россия не выступает против бошняков или хорватов. Это факт», — сказал он.

Президент Республики Сербской добавил, что главной своей задачей он считает защиту страны «с любой позиции».