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НАТО предрекли распад через четыре года
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НАТО предрекли распад через четыре года 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: Mohssen Assanimoghaddam/ dpa/ Globallookpress
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью сербскому СМИ  Североатлантический альянс через четыре года прекратит свое существование. Такое мнение высказал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
В интервью одному из сербских СМИ, в ответ на вопрос, какой курс в отношении альяса он изберет, если его выберут сербским членом президиума Боснии, Додик ответил: «За четыре года НАТО распадется. Какое там НАТО!».
В этом же интервью, пишет «РГ», Додик подчеркнул, что Россия остается другом всех народов Боснии и Герцеговины.
«Россия уважает наши позиции. Россия не выступает против бошняков или хорватов. Это факт», — сказал он.
Президент Республики Сербской добавил, что главной своей задачей он считает защиту страны «с любой позиции».
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