Киев обозначил цели России в Азовском море

На Украине обозначили цели России в Азовском море

Россия стремится отрезать Украину от моря, чтобы превратить ее из морского государства в континентальное. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук

Гайдук выразил уверенность, что в России «проект "Новороссия" находится на повестке дня», а действия Москвы в Черном и Азовском морях служат шагами по реализации данного проекта.

Также вице-адмирал полагает, что Россия занимается реализацией стратегии хаоса в Азовском море.

«Экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты имеет не сугубо экономическое влияние. Мы должны понимать, что в этих портах работает до пяти тысяч портовиков, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчет идет в том направлении», — указал Гайдук.

По его словам, Россия может сделать ставку на разжигание бунтов на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, например, в Мариуполе . В массовых акциях протеста могут участвовать как работники портов, так и сотрудники металлургической отрасли, подчеркнул Гайдук.

По мнению вице-адмирала, эти акции будут использованы для реализации наихудшего для Украины сценария — «прорубания коридора, который идет вдоль Азовского моря».