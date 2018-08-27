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Киев обозначил цели России в Азовском море
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На Украине обозначили цели России в Азовском море 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия стремится отрезать Украину от моря, чтобы превратить ее из морского государства в континентальное. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук.
Гайдук выразил уверенность, что в России «проект "Новороссия" находится на повестке дня», а действия Москвы в Черном и Азовском морях служат шагами по реализации данного проекта.
Также вице-адмирал полагает, что Россия занимается реализацией стратегии хаоса в Азовском море.
«Экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты имеет не сугубо экономическое влияние. Мы должны понимать, что в этих портах работает до пяти тысяч портовиков, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчет идет в том направлении», — указал Гайдук.
По его словам, Россия может сделать ставку на разжигание бунтов на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, например, в Мариуполе. В массовых акциях протеста могут участвовать как работники портов, так и сотрудники металлургической отрасли, подчеркнул Гайдук.
По мнению вице-адмирала, эти акции будут использованы для реализации наихудшего для Украины сценария — «прорубания коридора, который идет вдоль Азовского моря».
21 августа пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Россия задержала перед Керченским проливом более 150 иностранных судов, которые направлялись в украинские порты на Азовском море. Он подчеркнул, что в результате направляющиеся в украинские порты корабли ждут разрешения для прохода через пролив несколько дней. По его словам, досмотры следующих в украинские порты судов, как правило, осуществляются, когда те находятся в зонах, недоступных украинским пограничникам.
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