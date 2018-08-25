Трамп готов расследовать «почтовый скандал» 

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность вмешательства к уже завершённому расследованию ФБР «почтового скандала» экс-госсекретаря Хиллари Клинтон из-за того, что по его мнению, правоохранительные органы в нём недостаточно разобрались. Об этом американский лидер написал в своём микроблоге в Twitter.
Хозяин Белого дома процитировал репортаж телеканала Fox News. В нём он сообщил, что из 675 электронных писем бывшей первой леди ФБР изучило лишь 3 тысячи электронных писем, что составляет менее 1%. Тот факт, что ФБР проигнорировало десятки писем, многие из которых «очень плохие» и «предоставляли ложную информацию о выборах, американский президент назвал „важной новостью“.
»Я уверен, что мы скоро дойдём до сути всей этой коррупции. В какой-то момент мне, возможно, придётся подключиться!» — написал хозяин Белого дома.
В пятницу президент США потребовал от американского генерального прокурора Джеффа Сешнса начать расследование в отношении Хилари Клинтон на президентских выборах, а также других представителей Демократической партии. Он также намекнул на то, что его соперница заслуживает тюремного заключения за преступления, которые, как он считает, она совершила.
В субботу Трамп допустил, что ему придётся подключиться к уже завершённому расследованию «почтового скандала» экс— госсекретаря Хиллари Клинтон
Частная почта кандидата в президенты США от Демократической партии и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон была одной из основных тем предвыборной кампании, в которой Дональду Трампу удалось победить Клинтон. Клинтон подверглась критике за то, что использовала частный почтовый сервер в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах. Критика шла по двум направлениям: использование частного сервера могло сделать переписку госсекретаря уязвимой для хакеров, также Клинтон сохраняла полный контроль над перепиской и могла удалять нежелательные письма. ФБР провело расследование и заявило, что оснований для привлечения Клинтон к ответственности нет. За 10 дней до выборов тогдашний глава ФБР Джеймс Коми объявил о возобновлении расследования.