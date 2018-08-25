Трамп готов расследовать «почтовый скандал»

Хозяин Белого дома процитировал репортаж телеканала Fox News . В нём он сообщил, что из 675 электронных писем бывшей первой леди ФБР изучило лишь 3 тысячи электронных писем, что составляет менее 1%. Тот факт, что ФБР проигнорировало десятки писем, многие из которых «очень плохие» и «предоставляли ложную информацию о выборах, американский президент назвал „важной новостью“.

»Я уверен, что мы скоро дойдём до сути всей этой коррупции. В какой-то момент мне, возможно, придётся подключиться!» — написал хозяин Белого дома.

В пятницу президент США потребовал от американского генерального прокурора Джеффа Сешнса начать расследование в отношении Хилари Клинтон на президентских выборах, а также других представителей Демократической партии . Он также намекнул на то, что его соперница заслуживает тюремного заключения за преступления, которые, как он считает, она совершила.

В субботу Трамп допустил, что ему придётся подключиться к уже завершённому расследованию «почтового скандала» экс— госсекретаря Хиллари Клинтон