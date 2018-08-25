Папа Римский обещал искоренить педофилию

«Я подтверждаю задачу и обещаю делать ещё больше, чтобы искоренить эту напасть в Церкви любой ценой», — сказал понтифик. Он также признал, что допущение подобных преступлений является провалом для всей церковной организации и её руководства.

«Это останется причиной стыда и страдания для всей католической общины», — добавил Франциск.

Одним из главных пунктов программы визита понтифика в Ирландию станет его встреча с жертвами священников-педофилов, приехавших с пяти континентов. Помимо этого, понтифик вознесёт молитву за всех, кто пострадал от их преступных действий, сообщает ТАСС

Случаи педофилии в рядах священников являются одной из главных проблем для Римско-католической церкви. В июне 2016 года папа Римский упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. Он установил, что среди серьёзных оснований для немедленного отстранения епископа является халатность, проявленная им, в том числе, при реагировании на жалобы о «сексуальном насилии в отношении детей», а также в отношении «уязвимых групп» совершённолетних со стороны священнослужителей его епархии.