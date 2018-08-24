В Эстонии предложили увеличить оборонные расходы 

Эстонская партия «Отечество» поддержала идею увеличения расходов на оборону до 2,5% ВПП.
Об этом сообщает ERR.
Отмечается, что дополнительные траты должны укрепить существующую структуру государственной обороны и развить дополнительные самостоятельные военные возможности страны.
С этим выводом парламентариев согласился министр обороны Эстонии Юри Луйк, высказав мнение, что данные траты оправдываются поведением России.
«Государственная оборона в жизни народа играет очень важную роль… Нужно быть слепым, чтобы не видеть исходящую от России угрозу в ситуации, когда наш восточный сосед организует сейчас учения с 260 тыс. военных», — заявил он.
Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас предупредил НАТО о «зловредной активности» России.