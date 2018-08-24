Маккейн сдался раку

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NYT: больной раком сенатор Маккейн отказался от лечения 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Reuters
Больной раком сенатор США Джон Маккейн, который борется с болезнью уже более года, отказался от лечения, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на заявление семьи.
Как отмечает NYT, прошлым летом стало известно, что у Маккейна была диагностирована глиобластома — агрессивная форма опухоли мозга.
"В течение года Джон превзошел все ожидания, связанные с его выживанием. Однако прогресс болезни и неумолимое старение выносят свой вердикт. Со своей обычной силой воли он решил прекратить лечение", — говорится в заявлении семьи Маккейна.
Маккейн проходил лечение с июля 2017 года. Семья Маккейна находится в Аризоне. По словам близких к семье людей, его смерть неизбежна, пишет газета. Отмечается, что Маккейн уже давно находится вне глаз общественности.
Ранее, добавляет NYT, он резко раскритиковал президента США Дональда Трампа после его встречи на саммите в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным — давним противником Маккейна.
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