Маккейн сдался раку

NYT: больной раком сенатор Маккейн отказался от лечения

Как отмечает NYT, прошлым летом стало известно, что у Маккейна была диагностирована глиобластома — агрессивная форма опухоли мозга.

"В течение года Джон превзошел все ожидания, связанные с его выживанием. Однако прогресс болезни и неумолимое старение выносят свой вердикт. Со своей обычной силой воли он решил прекратить лечение", — говорится в заявлении семьи Маккейна.

Маккейн проходил лечение с июля 2017 года. Семья Маккейна находится в Аризоне. По словам близких к семье людей, его смерть неизбежна, пишет газета. Отмечается, что Маккейн уже давно находится вне глаз общественности.