Порошенко опозорился на параде

Сегодня украинский лидер произнес речь перед военным парадом в Киеве по случаю Дня независимости Украины. В своем выступлении Порошенко процитировал гимн ОУН, сочиненный местным писателем Олесем Бабией, однако допустил ошибку.

«Взрастили нас гнев и злость на врагов», — заявил президент.

Между тем на самом деле Бабий писал, что украинцев «кормили гнев и злость на врагов».

Менее двух недель назад Петр Порошенко не сумел правильно процитировать и национальный гимн Украины. На своей странице в соцсети Facebook президент выразил уверенность, что однажды в Крыму вновь будет развиваться флаг Украины, после чего привел первую строку гимна.