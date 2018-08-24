Порошенко опозорился на параде 

Президент Украины Петр Порошенко процитировал гимн запрещенной в России «Организации украинских националистов» и допустил ошибку. Об этом сообщает местный канал «112».
Сегодня украинский лидер произнес речь перед военным парадом в Киеве по случаю Дня независимости Украины. В своем выступлении Порошенко процитировал гимн ОУН, сочиненный местным писателем Олесем Бабией, однако допустил ошибку.
«Взрастили нас гнев и злость на врагов», — заявил президент.
Между тем на самом деле Бабий писал, что украинцев «кормили гнев и злость на врагов».
Менее двух недель назад Петр Порошенко не сумел правильно процитировать и национальный гимн Украины. На своей странице в соцсети Facebook президент выразил уверенность, что однажды в Крыму вновь будет развиваться флаг Украины, после чего привел первую строку гимна.
«Еще не умерли Украины ни слава, ни воля», — написал он, тогда как текст, сочиненный поэтом Павлом Чубинским еще в 1862 году, гласит, что «еще не умерла и слава, и воля Украины».