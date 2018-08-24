Ещё
Порошенко опозорился на параде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко опозорился на параде 

Рамблер 56 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко процитировал гимн запрещенной в России «Организации украинских националистов» и допустил ошибку. Об этом сообщает местный канал «112».
Сегодня украинский лидер произнес речь перед военным парадом в Киеве по случаю Дня независимости Украины. В своем выступлении Порошенко процитировал гимн ОУН, сочиненный местным писателем Олесем Бабией, однако допустил ошибку.
«Взрастили нас гнев и злость на врагов», — заявил президент.
Между тем на самом деле Бабий писал, что украинцев «кормили гнев и злость на врагов».
Менее двух недель назад Петр Порошенко не сумел правильно процитировать и национальный гимн Украины. На своей странице в соцсети Facebook президент выразил уверенность, что однажды в Крыму вновь будет развиваться флаг Украины, после чего привел первую строку гимна.
«Еще не умерли Украины ни слава, ни воля», — написал он, тогда как текст, сочиненный поэтом Павлом Чубинским еще в 1862 году, гласит, что «еще не умерла и слава, и воля Украины».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампа отправили в Крым81
Вскрылись коварные планы юной пассии Петросяна37
«Правый сектор» готовил 50 убийств россиян204
Порошенко рассказал, как «остановить» Россию146
Умер Игорь Войтулевич7
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
00:33
Водитель «Яндекс. Такси» набросился на клиентку из-за музыки
Происшествия
01:18
Порошенко рассказал, как «остановить» Россию
Украина В мире
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
04:44
«Наказывай пожестче»: новое видео пыток в колонии
Общество Статьи
02:31
«Правый сектор» готовил 50 убийств россиян
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение