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Госдеп потроллил Кремль
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Госдеп потроллил Кремль 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Госдепартамент США объявил название новой должности — старший советник по вредоносным действиям и трендам (Senior Advisor for Russian Malign Activities and Trends — SARMAT), аббревиатура которой совпадает с названием российского ракетного комплекса «Сармат». Об этом сообщает CNBC.
«Троллинг — последний удар в конфликте между США и Россией, поскольку обе страны по-прежнему продолжают участвовать в необычном для XXI века противостоянии», — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что пока остается неизвестным положение сотрудника SARMAT и кто был назначен на эту должность. По словам помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, советник по России должен будет заняться разработкой межрегиональной стратегии по работе с российской угрозой.
В конце июня Уэсс Митчелл заявил, что Вашингтон хочет более тесных отношений с Москвой, однако не готов для этого поступиться своими принципами или союзниками. «Это будет возможно, только если Россия прекратит свое агрессивное поведение», — отметил дипломат.
Ракета РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира, в том числе через полюса планеты. Во время своей последней прямой линии президент России Владимир Путин анонсировал принятие на вооружение новой тяжелой жидкостной ракеты уже в 2020 году.
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