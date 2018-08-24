Названа дата введения санкций против РФ

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Госдеп назвал дату введения санкций из-за дела Скрипалей 

News.ru 1 час назад
Госдепартамент анонсировал введение расширенных санкций против России. Ограничения вступят в силу 27 августа.
Извещение для Федерального реестра уже передано в правительство, в ближайший понедельник документ должен быть официально опубликован. После этого санкции начнут действовать, сообщил ТАСС представитель Госдепа США.
Как писал News.ru, 8 августа США анонсировали введение новых ограничительных мер из-за дела Скрипалей. Планировалось, что они вступят в силу 22 августа, однако этого не произошло. Предположительно, санкции коснутся суверенного госдолга России, энергетического и финансового секторов экономики страны, нескольких банков, а также ряда политиков и бизнесменов.
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