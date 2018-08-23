В Таллине предлагают ввести туристический налог

Председатель Таллинского горсобрания Михаил Кылварт считает целесообразным ввести специальный налог для посещающих эстонскую столицу туристов.

Соответствующее заявление Кылварт сделал в четверг на открытии осенней сессии Таллинского горсобрания, где он призвал депутатов рассмотреть такую возможность.

По словам Кылварта, туризм является важным сегментом экономики и Таллин постоянно инвестирует средства в используемую туристами городскую среду и туристический маркетинг, спонсирует крупные международные мероприятия.

"Даже если мы введем туристический налог в размере 1 евро за каждые проведенные в гостинице сутки, город дополнительно заработает 2,8 миллиона евро за год. Собранные средства мы направим на развитие городской инфраструктуры, реставрацию исторических и сакральных зданий в Старом городе, рекламу региона, поддержку проводимых в городе международных мероприятий и частичную компенсацию связанных с туристами расходов", — цитирует Кылварта пресс-служба столичного горсобрания.

Он отметил, что Таллин становится все более привлекательным местом для туристов.