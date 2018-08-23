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В Таллине предлагают ввести туристический налог
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В Таллине предлагают ввести туристический налог 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Таллинского горсобрания Михаил Кылварт считает целесообразным ввести специальный налог для посещающих эстонскую столицу туристов.
Соответствующее заявление Кылварт сделал в четверг на открытии осенней сессии Таллинского горсобрания, где он призвал депутатов рассмотреть такую возможность.
По словам Кылварта, туризм является важным сегментом экономики и Таллин постоянно инвестирует средства в используемую туристами городскую среду и туристический маркетинг, спонсирует крупные международные мероприятия.
"Даже если мы введем туристический налог в размере 1 евро за каждые проведенные в гостинице сутки, город дополнительно заработает 2,8 миллиона евро за год. Собранные средства мы направим на развитие городской инфраструктуры, реставрацию исторических и сакральных зданий в Старом городе, рекламу региона, поддержку проводимых в городе международных мероприятий и частичную компенсацию связанных с туристами расходов", — цитирует Кылварта пресс-служба столичного горсобрания.
Он отметил, что Таллин становится все более привлекательным местом для туристов.
"Туризм — один из наиболее быстро развивающихся секторов экономики в мире, и все чаще в разных странах вводятся туристические налоги, городские налоги, экологические налоги. В Европе есть 15 государств, которые таким образом используют доход от туризма для сохранения и развития своей среды", — подчеркнул Кылварт.
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