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«Сергея Скрипаля уже нет в живых»
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«Сергея Скрипаля уже нет в живых» 

Рамблер 27 минут назад
Племянница Сергея Скрипаля Виктория предположила, что ее дяди уже нет в живых.
В интервью «Московскому комсомольцу» Виктория рассказала о своем последнем разговоре с двоюродной сестрой Юлией, который состоялся 24 июля. Юлия заверила, что Сергей Скрипаль идет на поправку, у него в шее установлена трахеостома, но ее должны снять со дня на день.
О себе она сказала, что сидит в интернете и даже бегает по утрам, однако Виктория все равно убеждена, что Юлия не свободна в своих действиях.
Племянница Скрипаля предположила, что его отсутствие в публичном пространстве связано с тем, что британским властям нечего предъявить общественности.
«Не дай Бог, но тут либо его нет в живых, либо он в таком состоянии, что вообще показывать нечего. Конечно он мог сам отказаться от этого, но здесь мне кажется, как с Литвиненко — демонстрация бы состоялась, если бы было что демонстрировать», — сказала Виктория Скрипаль.
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