«Сергея Скрипаля уже нет в живых»

В интервью «Московскому комсомольцу» Виктория рассказала о своем последнем разговоре с двоюродной сестрой Юлией, который состоялся 24 июля. Юлия заверила, что Сергей Скрипаль идет на поправку, у него в шее установлена трахеостома, но ее должны снять со дня на день.

О себе она сказала, что сидит в интернете и даже бегает по утрам, однако Виктория все равно убеждена, что Юлия не свободна в своих действиях.

Племянница Скрипаля предположила, что его отсутствие в публичном пространстве связано с тем, что британским властям нечего предъявить общественности.