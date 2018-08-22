США проигнорируют встречу с талибами в Москве

США отказались участвовать во встрече с талибами в Москве

Соединенные Штаты не будут участвовать в переговорах в Москве , направленных на установление диалога между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан" . Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного представитель Госдепартамента. 4 сентября в Москве планируется проведение консультаций по Афганистану. Россия пригласила на них 12 стран, в том числе США, и представителей "Талибана". В среду, 22 августа, стало известно, что официальный Кабул уже отказался участвовать в этих консультациях. В американском внешнеполитическом ведомстве , комментируя отказ, заявили, что будут поддерживать усилия Афганистана по достижению мирного урегулирования с талибами. Кроме того, там отметили, что встреча в Москве "вряд ли приведет к какому-либо прогрессу". "Талибан" — террористическая организация, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.