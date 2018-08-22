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США проигнорируют встречу с талибами в Москве
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США отказались участвовать во встрече с талибами в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Соединенные Штаты не будут участвовать в переговорах в Москве, направленных на установление диалога между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан". Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного представитель Госдепартамента.
4 сентября в Москве планируется проведение консультаций по Афганистану. Россия пригласила на них 12 стран, в том числе США, и представителей "Талибана".
В среду, 22 августа, стало известно, что официальный Кабул уже отказался участвовать в этих консультациях.
В американском внешнеполитическом ведомстве, комментируя отказ, заявили, что будут поддерживать усилия Афганистана по достижению мирного урегулирования с талибами. Кроме того, там отметили, что встреча в Москве "вряд ли приведет к какому-либо прогрессу".
"Талибан" — террористическая организация, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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