В Турции усилили меры по охране пастора Брансона, сообщили СМИ

Турецкая полиция и силы безопасности поддерживают в Измире в дни праздника Курбан-байрам усиленные меры по охране дома американского пастора Эндрю Брансона , находящегося там под домашним арестом, сообщает во вторник газета Hurriyet

Отмечается, что сотрудники антитеррористических подразделений, спецназа, а также Yunus Polis (полицейские отряды быстрого реагирования на мотоциклах) постоянно дежурят на улице, где расположен дом пастора. Прохожие, вызывающие их подозрения, и транспортные средства подвергаются досмотру на уличных постах, расположенных с обеих сторон от дома Брансона.

Ранее в турецких СМИ высказывались опасения, что США могут предпринять силовую акцию по освобождению пастора.

C санкции прокурора по просьбе Брансона в его дом была доставлена беговая дорожка, которая, как сообщается, необходима ему по состоянию здоровья.