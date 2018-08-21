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В Турции усилили меры по охране пастора Брансона
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В Турции усилили меры по охране пастора Брансона, сообщили СМИ 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: АР
Турецкая полиция и силы безопасности поддерживают в Измире в дни праздника Курбан-байрам усиленные меры по охране дома американского пастора Эндрю Брансона, находящегося там под домашним арестом, сообщает во вторник газета Hurriyet.
Отмечается, что сотрудники антитеррористических подразделений, спецназа, а также Yunus Polis (полицейские отряды быстрого реагирования на мотоциклах) постоянно дежурят на улице, где расположен дом пастора. Прохожие, вызывающие их подозрения, и транспортные средства подвергаются досмотру на уличных постах, расположенных с обеих сторон от дома Брансона.
Ранее в турецких СМИ высказывались опасения, что США могут предпринять силовую акцию по освобождению пастора.
C санкции прокурора по просьбе Брансона в его дом была доставлена беговая дорожка, которая, как сообщается, необходима ему по состоянию здоровья.
Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями по обвинениям в пособничестве организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, признанной в Турции террористической, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными". В связи с делом Брансона Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".
Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.
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