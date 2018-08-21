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Украина обвинила Россию в задержке 150 судов
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Украина обвинила Россию в задержке 150 судов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян обвинил Россию в задержке более 150 иностранных судов у Керченского пролива. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала "112 Украина".
"У меня нет точных данных, но это, кажется, более 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты", — сказал Слободян.
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По его словам, российские пограничники продолжают осмотр судов, которые идут курсом в Азовское море. Из-за этого суда задерживаются на несколько дней. Он добавил, следующие в российские порты корабли якобы проходят через пролив практически без задержек.
При этом Слободян связал решение этой "проблемы" с крымским вопросом.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 96 процентов избирателей республики и свыше 95 процентов жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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