Госдеп оценил переговоры Путина и Трампа в Хельсинки

"Это не были глубоко содержательные обсуждения", — сказал он, отвечая на вопрос сенатора о том, обсуждали ли президенты продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Единственным результатом этих обсуждений стала договоренность о предстоящей на этой неделе встрече советов по национальной безопасности", — сказал представитель госдепартамента

Он отказался однозначно ответить на вопрос, обсуждали ли лидеры эту тему, а также Договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности (РСМД), пояснив, что это не входит в зону его ответственности.