Госдеп оценил переговоры Путина и Трампа

Июльские переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки не были глубокими по содержанию, заявил во вторник на слушаниях в сенате помощник американского госсекретаря Уэсс Митчелл.
"Это не были глубоко содержательные обсуждения", — сказал он, отвечая на вопрос сенатора о том, обсуждали ли президенты продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
"Единственным результатом этих обсуждений стала договоренность о предстоящей на этой неделе встрече советов по национальной безопасности", — сказал представитель госдепартамента.
Он отказался однозначно ответить на вопрос, обсуждали ли лидеры эту тему, а также Договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности (РСМД), пояснив, что это не входит в зону его ответственности.
Первая полноформатная встреча лидеров двух стран прошла в Хельсинки 16 июля. В четверг в Женеве пройдут переговоры советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, темой обсуждения станут двусторонние отношения и обмен мнениями по международной проблематике.