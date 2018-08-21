Поиски «русских хакеров» нанесли США огромный ущерб

Чем ближе ноябрьские выборы в конгресс США , тем громче звучит за океаном «плач Ярославны» о вмешательстве «русских хакеров». На этот раз на вмешательство России пожаловалась компания Microsoft . Сами по себе жалобы мы могли бы попросту игнорировать, если бы не одно «но». Не приведет ли американская истерика к кибератаке на наши банковские ресурсы?

Чем ближе шестое ноября — дата промежуточных выборов в США — тем громче в этой стране истерика по поводу «русских хакеров». На этот раз производитель самой популярной в мире операционной системы Windows компания Microsoft выпустила заявление, в котором говорится об очередных попытках «правительства России» повлиять на предстоящее голосование.

Согласно тексту, «группа хакеров, связанная с российским правительством, создала ложные домены, которые оказались подделкой двух американских консервативных организаций — института Хадсона и Международного республиканского института».

Три поддельных домена якобы были созданы «таким образом, чтобы создавалось впечатление об их принадлежности американскому Сенату».

Президент Microsoft Брэд Смит прокомментировал, что данная активность «фокусируется, главным образом, на подрыве демократии». Хотя пока никто не пытался войти на фейковые сайты, у него «нет сомнений в том, кто несет ответственность» — к инциденту якобы причастна хакерская группа Strontium, также известная как Fancy Bear или APT2.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер , расследующий «российский след» в президентских выборах 2016 года, связал эту группировку с Главным разведывательным управлением России ( ГРУ ).

Президент США Дональд Трамп неоднократно сравнивал нынешнюю истерику вокруг «русских хакеров» с «охотой на ведьм» и маккартизмом начала 50-х годов. И действительно, ситуация развивается практически по тем же лекалам.

Несмотря на то, что Microsoft, как и Facebook — частные, а не государственная компании, они действуют в полном соответствии с «указаниями партии и правительства» и готовы в любой момент «разоблачиться перед партией», чтобы избежать проблем с правоохранительными органами

То, что Демократическая партия , считающая себя главной жертвой «русских хакеров» сейчас формально не у власти, ситуацию принципиально не меняет, что является еще одним подтверждением имитационного характера американской демократии.

Поэтому как частные голливудские студии во времена «охоты на ведьм» вполне добровольно и без какого-либо давления со стороны властей отказывались от сотрудничества с заподозренными в «сочувствии к коммунизму» актёрами и режиссёрами, так и американские IT-компании вполне добровольно и с чувством выполненного гражданского долга ищут и находят «русских хакеров».

Главный вопрос — сколько это продлится. Активная фаза маккартизма продлилась около 5 лет, после чего инициатор «охоты на ведьм», сенатор Джозеф Маккарти довольно быстро спился и умер от цирроза печени в возрасте 48 лет.

Спецпрокурору Роберту Мюллеру 74 года, и о его пристрастии к алкоголю общественности ничего не известно, но отличие «охоты на ведьм» 65-летней давности от современной заключается в том, что у неё нет какого-то индивидуального воплощения, как это было в случае с Маккарти.

Безумным поискам «русских хакеров» в каждом американском утюге во второй половине 10-х годов XXI века историки будущего дадут какое-то название, но вряд ли это будет «мюллеризм» или «клинтонизм».

Похоже, что американским средствами массовой пропаганды (слово «информации» тут неуместно) всё-таки удалось убедить сторонников Демократической партии, что Хиллари Клинтон проиграла исключительно из-за вмешательства «русских хакеров». Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gallup. Среди всех участников исследования 39% верят во «вмешательство Москвы », которое не повлияло на результаты, такой же процент заявили, что Россия вмешивалась и повлияла на результаты выборов и лишь 16% отвергли возможность «российского вмешательства». Но если обратить внимание на сторонников Демпартии, то ситуация меняется кардинальным образом: 78% уверены, что президента им назначила Россия. Это, конечно, беспрецедентная ситуация и в американской, и в мировой истории. И только 6%, на грани статистической погрешности, полагают, что Россия вообще не вмешивалась в американские выборы.

Беспрецедентная ситуация приводит к беспрецедентным мерам. Газета ВЗГЛЯД ранее детально разбирала ситуацию с отключением от социальных сетей самого известного американского конспиролога Алекса Джонса

Коммерческие компании Apple Inc, Alphabet Inc , YouTube и фактически осуществили акт цензуры, отключив аккаунты Джонса. И если кому-то кажется, что подобное грозит лишь конспирологам — они ошибаются. Российские пользователи знают это лучше прочих — примеров, когда современных русских писателей блокировали на Facebook за цитаты классиков — множество.

Дональд Трамп в интервью Reuters высказал особую обеспокоенность подобными блокировками. По его мнению, действия владельцев соцсетей «опасны».

По его словам, подобные действия «дискриминируют мнения консерваторов и республиканцев», уничтожая множество как «хороших», так и «плохих» высказываний. Как заявил Трамп:

«Завтра это можете быть вы»

Действительно, не очень понятно, как подобные действия соцсетей сочетаются с знаменитой первой поправкой к Конституции США, гарантирующей гражданам этой страны свободу слова. Впрочем, сенатору Маккарти и его соратникам эта поправка ничуть не мешала.

При этом хакерские атаки действительно могут стать серьёзной угрозой свободным выборам — как в США, так и в любой другой стране. Государства всё чаще и чаще обращаются к технологии интернет-опросов на значимые для граждан темы, и, по мере роста общей цифровизации жизни, риск от фальсификации данных будет нарастать. Условно говоря, если хакеры подделают результат голосования о переименовании улицы — это неопасно. А если на голосование будет вынесен значимый инфраструктурный проект — например, строительство моста или скоростной дороги и хакеры сфальсифицируют результаты — это может привести к серьёзному экономическому ущербу. Не говоря уж о действительном, а не выдуманном вмешательстве в выборы.

Госдепе и Голливуде. Но вместо того, чтобы заняться действительно важным делом — разработкой надежно защищенных от внешнего вмешательства технологий дистанционного голосования, американские власти и коммерческие компании ищут выдуманных «русских хакеров» — так же, как в 50-е годы они боролись с воображаемыми «коммунистами»

Есть слабая надежда, что после выборов 6 ноября бессмысленные и беспощадные поиски «русских хакеров» постепенно затихнут. Но, с другой стороны, если демократы опять окажутся недовольны их результатами, кампания может пойти на новый круг.

Если бы это было только внутренним делом Америки — то, как говорится, флаг им в руки и барабан на шею — пусть ищут, пока не надоест. Но поскольку из-за выдуманных обвинений страдает, в том числе, российская экономика, нынешняя «охота на ведьм» становится угрозой международного уровня.

Все отлично помнят, как в ответ на организованный и осуществленный, преимущественно, гражданами Саудовской Аравии теракт 11 сентября 2001 года США нанесли удар сперва по Афганистану , а затем — по Ираку

Нет никаких гарантий того, что нынешняя хакерская истерика не приведет к кибератаке на российские ресурсы — не обязательно официально санкционированной американскими властями. Нарушение работы системы «Госуслуги» или крупнейшних российских госбанков способна привести к очень серьёзному ущербу.

Экономический ущерб от «хакерской атаки на избирательную систему США» тоже уже довольно велик. Вот только виновниками этого ущерба являются не выдуманные «хакеры», а «расследователи», которые тратят деньги американских налогоплательщиков на попытки доказать недоказуемое.