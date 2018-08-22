Дело Манафорта завело присяжных в тупик

Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинения

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признан виновным по 8 пунктам обвинения из 18, сообщил телеканал MSNBC со ссылкой на решение присяжных, зачитанное судьей.

Присяжные признали Манафорта виновным в налоговом мошенничестве. Судья объявил недействительными обвинения еще по 10 пунктам, по которым жюри не пришло к соглашению.

Манафорт обвинялся в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Приговор по делу будет вынесен позднее. Признание виновным означает, что Манафорт, скорее всего, будет приговорен к тюремному сроку.