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Мексиканцам разрешили секс в общественных местах
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В Мексике разрешили заниматься сексом в публичных местах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Власти города Гвадалахара в Мексике приняли закон, разрешающий занятие сексом в публичных местах, сообщает NBC Washington.
После вступления в силу этого закона полиция не сможет задерживать и штрафовать эксгибиционистов, а также людей, которые занимаются сексом на публике, автомобилях или других местах, где их могут увидеть посторонние, если такие действия не вызывают жалобы и претензии других жителей.
По заявлениям властей, полиция должна сосредоточиться на борьбе с преступностью, а не тревожить людей, у которых, возможно, нет денег на номер в гостинице.
Противники нового закона считают, что он упростит жизнь насильникам и педофилам, а сам секс в общественных местах они называют вопросом морали.
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