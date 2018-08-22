Госдеп призвал Россию освободить Сенцова

"США глубоко обеспокоены его ухудшающимся здоровьем, и мы вновь повторяем просьбу немедленно освободить его и всех украинских граждан, незаконно заключенных в России и на полуострове Крым", — сообщается в заявлении госдепа, опубликованном в связи с 100 днями голодовки, объявленной Сенцовым.

В заявлении отмечается, что США "надеются, что российские власти отпустят Сенцова, чтобы избежать трагедии, которая неизбежно повлечет за собой призывы привлечь к ответственности чиновников, ответственных за это".

По сообщению УФСИН , осужденный "ежедневно получает назначенное лечение и регулярно принимает питательную смесь", его здоровье не ухудшается.

Сенцов объявил голодовку в середине мая и с 24 мая получает поддерживающую терапию. Последний врачебный консилиум по его состоянию прошел в понедельник, 20 августа.