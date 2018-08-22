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Госдеп призвал Россию освободить Сенцова
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Госдеп призвал Россию освободить Сенцова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
Государственный департамент США призвал Россию освободить из заключения Олега Сенцова и других задержанных украинских граждан.
"США глубоко обеспокоены его ухудшающимся здоровьем, и мы вновь повторяем просьбу немедленно освободить его и всех украинских граждан, незаконно заключенных в России и на полуострове Крым", — сообщается в заявлении госдепа, опубликованном в связи с 100 днями голодовки, объявленной Сенцовым.
В заявлении отмечается, что США "надеются, что российские власти отпустят Сенцова, чтобы избежать трагедии, которая неизбежно повлечет за собой призывы привлечь к ответственности чиновников, ответственных за это".
По сообщению УФСИН, осужденный "ежедневно получает назначенное лечение и регулярно принимает питательную смесь", его здоровье не ухудшается.
Сенцов объявил голодовку в середине мая и с 24 мая получает поддерживающую терапию. Последний врачебный консилиум по его состоянию прошел в понедельник, 20 августа.
Олег Сенцов был приговорен судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.
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