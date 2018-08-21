Ким Чен Ын раскритиковал здравоохранение в КНДР

По данным агентства, Ким Чен Ын посетил завод по производству медицинского оборудования Мёхянсан (Myohyangsan) в провинции Пхёнан-Пукто, и остался "разочарован плохой ситуацией на заводе".

"В последние годы в других секторах произошли значительные скачки, но в секторе общественного здравоохранения они никогда не происходили, он становится все более пассивным. Нечем гордиться в этом секторе… нет такого предприятия, которое бы хорошо поддерживало уровень производственной среды, не говоря уже о модернизации оборудования", — заявил Ким Чен Ын.

Он также призвал правительство и народные органы власти "со всей ответственностью выполнять свою роль в работе по укреплению материально-технической базы сектора общественного здравоохранения".