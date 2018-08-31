Трамп назвал незаконным расследование Мюллера

На вопрос о том, готов ли он дать показания Мюллеру, Трамп ответил: "Посмотрим".

"Я рассматриваю это по-другому. Я рассматриваю это как незаконное расследование", — сказал американский президент.

По его словам, "великие умы" отмечали, что "не должны было быть никакого спецпрокурора".

Ранее Трамп объяснил, почему пока не вмешивается в расследование Мюллера по "российскому делу".