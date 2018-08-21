Трамп: Я остановил ядерные испытания КНДР

Трамп заявил, что, «скорее всего», встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном . По словам Трампа, сейчас с Северной Кореей «происходит много хороших вещей».

«Я остановил ядерные испытания. Я остановил ракетные испытания. Япония в восхищении. Что произойдет дальше? Кто знает? Посмотрим», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Он не стал сообщать, когда может состояться встреча. Трамп заявил, что «не хочет комментировать этот вопрос», но заверил, что у него «сложились прекрасные личные отношения с лидером Кимом».

Кроме того, Трамп сказал, что не ждет значительных результатов от запланированных на этой неделе торговых переговоров представителей США и Китая в Вашингтоне. Трамп отметил, что «не ставит временных рамок» для решения этого вопроса с Пекином, передает ТАСС

Трамп заявил, что не будет делать Турции уступок в деле об освобождении евангелического пастора Эндрю Брансона . Действия Турции он назвал «ужасной ошибкой».

Президент США сказал, что для президента Турции Реджепа Эрдогана договорился с израильскими властями и «вызволил» из Израиля гражданку Турции Эбру Озкан, которую обвиняли в поддержке ХАМАС