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«Я остановил ядерные испытания»
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Трамп: Я остановил ядерные испытания КНДР 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп оценил отношения с КНДР, Китаем, Турцией и Израилем.
Трамп заявил, что, «скорее всего», встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Трампа, сейчас с Северной Кореей «происходит много хороших вещей».
«Я остановил ядерные испытания. Я остановил ракетные испытания. Япония в восхищении. Что произойдет дальше? Кто знает? Посмотрим», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Он не стал сообщать, когда может состояться встреча. Трамп заявил, что «не хочет комментировать этот вопрос», но заверил, что у него «сложились прекрасные личные отношения с лидером Кимом».
Кроме того, Трамп сказал, что не ждет значительных результатов от запланированных на этой неделе торговых переговоров представителей США и Китая в Вашингтоне. Трамп отметил, что «не ставит временных рамок» для решения этого вопроса с Пекином, передает ТАСС.
Трамп заявил, что не будет делать Турции уступок в деле об освобождении евангелического пастора Эндрю Брансона. Действия Турции он назвал «ужасной ошибкой».
Президент США сказал, что для президента Турции Реджепа Эрдогана договорился с израильскими властями и «вызволил» из Израиля гражданку Турции Эбру Озкан, которую обвиняли в поддержке ХАМАС.
Напомним, Москва заявила, что США стремятся сохранять максимальное давление на КНДР как можно дольше, вплоть до «завершения процесса денуклеаризации», подчеркнув, что такое стремление является деструктивным.
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