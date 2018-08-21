Молдавия предоставит гражданство за деньги

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В Молдавии приняли программу по получению гражданства за инвестиции 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: © AP Photo / Vadim Ghirda
Правительство Молдавии утвердило программу, которая позволяет получить гражданство республики в обмен на инвестиции в размере 350 тысяч евро, сообщила в понедельник пресс-служба министерства экономики и инфраструктуры.
Правительство Молдавии в сентябре 2017 года одобрило регламент о получении молдавского гражданства путем инвестиций, предусматривающий предоставление иностранцу права стать гражданином республики за вклад в Фонд национального развития страны. Минимальный взнос по долгосрочному развитию составляет 100 тысяч евро, а минимальный размер инвестиций хотя бы в одну из областей стратегического развития Молдавии должен составлять 250 тысяч евро.
"Правительство утвердило сегодня механизм применения программы получения гражданства через инвестиции для Республики Молдова. Документ содержит структуру программы, формы заявок, особые требования, технические процедуры, а также указание конкретных сроков реализации программы", — сказано в сообщении.
Согласно документу, в программе смогут участвовать, в частности, лица, которые не были обвинены Международным уголовным судом, не подвергались уголовному преследованию со стороны Международной организации уголовной полиции (Интерпол), не являются потенциальной угрозой независимости или национальной безопасности Молдавии, не получали доходов от преступной деятельности и не были признаны виновными в совершении террористических преступлений.
"В рамках этого проекта установлены общие требования и критерии отбора претендентов на участие в программе, методы и условия проверки соответствия требованиям… точное количество документов, которые должны быть представлены заявителей", — сообщил на заседании правительства в понедельник министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.
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