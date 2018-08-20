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Курц выступил против приема судов с мигрантами в Европе
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Курц выступил против приема судов с мигрантами в Европе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против того, чтобы суда со спасенными в море мигрантами пришвартовывались в европейских портах, сообщила газета Standart со ссылкой на ведомство федерального канцлера.
Ранее представитель Еврокомиссии сообщила, что ЕК находится в контакте с властями Италии по ситуации с судном береговой охраны Diciotti с мигрантами на борту, ведет консультации с другими странами ЕС для поиска решения.
По данным издания, Курц в ходе телефонного с премьером Мальты Джозефом Мускатом заявил, что суда необходимо останавливать на внешней границе ЕС и отправлять мигрантов в страны происхождения или в безопасную третью страну на африканском континенте.
"Здесь мы придерживаемся одинакового мнения, что не каждое судно может причаливать в ЕС", — цитирует Курца издание. По его мнению, другие европейские страны также не должны просто позволять судам из Северной Африки пришвартовываться в своих портах.
МИД Италии в воскресенье официально обратился в Европейскую комиссию с просьбой принять неотложные меры в связи с серьезной ситуацией, сложившейся вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti, который находится в районе острова Лампедуза со 177 мигрантами из Северной Африки на борту, терпевшими бедствие на резиновой лодке в мальтийских территориальных водах Средиземного моря.
Когда итальянские моряки запросили у властей Мальты разрешение доставить спасенных мигрантов в один из портов этого островного государства, Валлетта ответила отказом. Рим также не дал разрешения на высадку беженцев на итальянском острове Лампедуза. Министр внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Салвини потребовал в этой связи, чтобы решение данной проблемы было найдено в рамках реального сотрудничества на европейском уровне.
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