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ДНР и ЛНР остались без выборов
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ДНР и ЛНР остались без выборов 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Запланированные на ноябрь выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) будут перенесены на неопределенный срок. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает РБК.
Подобное решение руководство республик уже согласовало с Москвой. Близкий к Кремлю собеседник РБК рассказал, что на этот шаг власти пошли из-за целого ряда причин — отсутствия прямой необходимости в переизбрании депутатов и руководства ДНР и ЛНР, рисков для переговоров по урегулированию конфликта и перспективы новых санкций.
Реальной подготовки к выборам в ДНР и ЛНР в течение последнего времени не было — Москва не давала прямых указаний об этом, кроме того, на этот процесс не были выделены деньги.
Близкий к властям ДНР источник РБК сообщил, что из Москвы в Донецк летом приехали социологи, занимавшиеся анализом настроений в республике. Срез общественного мнения «оказался очень неблагоприятным для нынешней команды», подчеркивает источник.
Информацию о переносе выборов подтвердили в совете министров ДНР. По словам собеседника «Интерфакса», среди причин переноса — как проблемы с финансированием, так и предстоящие в 2019 году выборы президента Украины, после которых подход Киева к реализации минских договоренностей может измениться. В правительстве ЛНР сообщили, что голосование может быть перенесено на 2019 год.
Формально решение о переносе выборов глав ДНР и ЛНР пока что не оформлено. Окончательное оно может быть принято после очередной встречи контактной группы по Донбассу, которая пройдет в Минске 22 августа.
2 ноября 2014 года в ДНР и ЛНР были проведены выборы глав республик и депутатов парламента. Главой ДНР был избран Александр Захарченко, возглавляющий республику и сегодня. На голосовании в ЛНР победил Игорь Плотницкий, в ноябре 2017 года ушедший в отставку по собственному желанию в связи с невозможностью исполнять обязанности по состоянию здоровья. Его сменил Леонид Пасечник, который пообещал продолжить прежний политический курс.
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Комментарии1  Ещё 9 источников 
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