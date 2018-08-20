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Беременная велосипедистка похвасталась поездкой до роддома
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Беременная велосипедистка похвасталась поездкой до роддома 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: @julieannegenter / Instagram
Министр Новой Зеландии по делам женщин Джули Джентер (Julie Anne Genter) доехала до роддома на велосипеде вместе с мужем. Об этом сообщает «Русская служба Би-Би-Си».
«Прекрасное воскресное утро для поездки на велосипеде в больницу для того, чтобы наконец родить ребенка. Наконец-то этот момент настал, пожелайте мне удачи!» — написала 19 августа Джентер в Instagram. Она уточнила, что выбрала велосипед в качества транспорта, потому что в автомобиле не хватало места для «группы поддержки». По ее словам, поездка отлично подняла ей настроение перед родами.
38-летняя депутат партии «Зеленых» известна на родине как страстная велосипедистка. Более того, Джентер исполняет обязанности помощника министра транспорта по совместительству с основной работой. По информации издания, поездка не была вредной или сложной для беременной женщины. Большая часть маршрута пролегала по дороге под гору, к тому же будущие родители выбрали велосипеды с электромотором. Политик пошутила, что если бы она чаще каталась на велосипеде последние недели беременности, то ее роды прошли бы раньше.
21 июня еще один политик Новой Зеландии родила ребенка. Глава правительства Джасинда Ардерн стала первым в истории избранным лидером государства, которая родила, находясь в должности. Отпуск по уходу за ребенком продлится шесть месяцев.
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